01:00

Un informe revela que Catalunya continua sent el lloc més car de l'Estat per estudiar carreres de lletres o màsters habilitants, com el de professor de secundària.

Tot i que els preus de les matrícules dels graus universitaris a Catalunya han baixat als últims anys uns 845 euros de mitjana, continua sent el lloc més car de l'Estat per estudiar carreres com Humanitats, que val uns 1.061 euros, més del doble que a d'altres comunitats com Astúries. En canvi, a les carreres més cares com les de ciències de la Salut Catalunya ara se situa a la mitjana dels preus de l'Estat. L

Una carrera de lletres encara costa més del doble a Catalunya que a Astúries. I aquestes diferències entre comunitats podrien incrementar-se si s'aprova la nova llei, la LOSU, que està en tràmit al Senat i que donaria encara més marge a cada comunitat autònoma per fixar els preus de les matrícules públiques universitàries.

Són algunes de les conclusions de l'Informe sobre els preus de matrícules al curs 22-23 que ha publicat avui l'Observatori del Sistema Universitari. La seva presidenta, Vera Sacristán, destaca que Catalunya s'ha equiparat recentment als preus de la resta de l'Estat, però només als graus més cars. També continua sent la comunitat més cara per als màsters habilitats, és a dir, els que són obligatoris per exercir una professió, com ara professor de secundària o psicologia | INFORME: Lourdes Gata