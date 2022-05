El Departament de Recerca i Universitats proposa una rebaixa dels preus públics universitaris per tercer curs consecutiu. Per primera vegada en deu anys, tots els preus dels graus universitaris i els màsters que habiliten per exercir una professió costaran menys de 20 euros per crèdit.

Aquesta tercera rebaixa consecutiva s'afegeix a la realitzada el curs 2020-2021, en la qual es van rebaixar un 30% tots els preus públics universitaris i la rebaixa de fins a un 40% que el curs passat va situar tots els màsters al mateix preu.

Dos preus públics pels graus A partir del curs vinent, només hi haurà dos preus públics pels graus universitaris, ja que se suprimeix el nivell més alt d'experimentalitat. Així, estudis com Medicina o les enginyeries passaran a costar el mateix que Periodisme o Belles Arts. L'objectiu de l'eliminació dels nivells d'experimentalitat és evitar que els estudiants escullin la carrera per motius econòmics. Els graus d'experimentalitat alta i mitja passaran a costar 18,46 euros per crèdit, respecte a l'actual preu de 27,67 euros i 25,04. Gràcies a la rebaixa de més del 30% en aquests graus: Medicina (alta): s'estalviaran 553 euros. Pagaran 18,54 euros per crèdit.

s'estalviaran 553 euros. Pagaran Periodisme (mitjana): s'estalviaran 395 euros en un curs. Pagaran 18,54 euros per crèdit.

s'estalviaran 395 euros en un curs. Experimentalitat baixa: Pagaran 17,69 euros per crèdit.

Pagaran Màsters: preu per crèdit de 18,54 euros.