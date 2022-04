Milers de docents amenacen amb més protestes si no es reverteixen les retallades. Així tanquen aquest dimecres cinc dies de vaga contra la política educativa del Departament d'Educació. Ho fan amb una manifestació pel centre de Barcelona, que ha sortit des de plaça Universitat i que ha arribat a Sant Jaume.

Els manifestants tornen a cantar proclames en contra del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, de qui demanen la dimissió o el cessament. A més, els sindicats han afirmat que només es presentaran a la mesa sectorial d'aquest dijous si Educació els fa una bona proposta per negociar.

Per part seva, la secretària general de la Federació d'Educació de CCOO a Catalunya, Teresa Esperabé, ha afirmat que les mobilitzacions "no pararan fins que Educació retiri la modificació del calendari i els 'currículums' i el decret de plantilles", al que Bernat Pèlach, de la Intersidical-CSC, ha afegit que les mobilitzacions, "si no hi ha un canvi real, es poden allargar tot el curs".

La Conselleria d'Educació ha informat que el 8,44% dels professionals dels col·legis públics de Catalunya estan secundant la vaga convocada per a aquest dimecres. La Guàrdia Urbana ho xifra en 6.000 persones.

Es manifesten a la seu d'ERC Desenes de persones s'han manifestat al matí a la seu d'ERC a Barcelona, al carrer Calàbria, per demanar la dimissió o el cessament del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray. Els protestants han entrant fins al pati interior i han fet pintades en contra de la política educativa del Govern i demanant el cessament del conseller. 'ERC traïdors' es podia llegir en una de les pancartes. Els antiavalots dels Mossos d'Esquadra s'han desplegat i la protesta s'ha traslladat al carrer, just davant la seu. “Nova jornada de la #VagaEducació.



