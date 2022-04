Educació dona per finalitzades les negociacions amb els sindicats i tira endavant la seva proposta de plantilles.

La conselleria ha lamentat que s'hagi perdut la que, segurament, podria ser l'última oportunitat de negociació. Educació va fer una darrera proposta als sindicats que plantejava avançar la reducció d'una hora lectiva a infantil i primària al curs 2022-2023, que comportava incorporar 1.462 dotacions. Segons han explicat fonts de la conselleria, la proposta se'ls va comunicar en converses durant la Setmana Santa i divendres passat se'ls va explicar en una reunió preparatòria de la mesa sectorial d'aquest dilluns. Els sindicats, però no van assistir a la mesa de dilluns i, per tant, no hi va haver acord.

Ara aquest acord ja no és possible perquè aquest dimarts s'ha publicat al portal intern de centres la resolució de les plantilles per al curs vinent, sense aquests 1.462 mestres.