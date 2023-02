La demanda de les hipoteques mixtes s'ha disparat els últims mesos entre qui vol signar una hipoteca i intenta fugir del risc de l'augment constant de quotes. Després de protagonitzar l'escalada més ràpida de la història, l'euríbor va tancar el gener en el 3,34% i s'ha consolidat aquest febrer en 3,4% de mitjana. Això dispara l'interès que les entitats demanen per un préstec a tipus fix, que ja supera el 3%, o fan augmentar la quota mensual entre 200 i 300 euros en les variables.

Permet evitar sorpreses al tram inicial

En aquest context, creix la demanda d'hipoteques mixtes, on pagues un interès fix els cinc o 10 primers anys, i la resta passa a variable, amb el que inicialment aconsegueixen un preu més barat, com explica l'expert d'EAE Bussines School, Josep Bertran. Així, recorda que durant el període l'inicial de la hipoteca és quan pagues més interessos i quan la quota és fix. En canvi, al final del préstec hi ha l'afectació en la variació de tipus és menor perquè és paga molt més capital.