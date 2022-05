El dèficit de pisos nous amenaça a agreujar la crisi d'habitatge

Catalunya necessita multiplicar l'actual oferta de pisos nous. Els promotors asseguren que caldria duplicar o triplicar les actuals promocions. Les xifres que posen sobre la taula des de l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya (APCE) a partir d'un informe de la Universitat Pompeu Fabra indiquen que seria necessari construir entre 104.000 i 150.000 habitatges nous fins al 2025. Això vol dir que calen entre 21.000 i 30.000 pisos nous cada any, molt per sobre dels actuals 11.000 que s'estan construint.

Es tensionaran els preus

El desequilibri entre oferta actual i la demanda real del mercat tensionarà encara més els preus, segons l'autor de l'estudi de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Maria Raya. Una situació que encara pot empitjorar més pels problemes de subministraments i els efectes de la guerra a Ucraïna.

A més, els promotors adverteixen a les administracions que "conèixer la demanda futura és necessari no només pel sector promotor per adequar l'oferta, sinó també perquè el sector públic pugui saber si aquesta demanda és la socialment desitjable". En aquest sentit, apunten "existeix una gran part de la població que no té accés a l'habitatge de propietat, com per exemple els joves".