El preu dels habitatges d'obra nova augmenta un 14,4%

El preu dels habitatges d'obra nova ha augmentat un 14,4% a Catalunya el 2021, fins als 4.421 euros per metre quadrat útil, segons l'estudi de l'Associació de Promotors de Catalunya. L'entitat atribueix l'increment al fet que hi ha hagut una "reactivació" de l'obra nova arreu del territori, que ha provocat que algunes zones hagin crescut "fora" del seu ritme habitual. A més, en el 2021 s'han doblat les llars unifamiliars.

El president de l'Associació de Promotors de Catalunya, Xavier Vilajoana, ha considerat que l'augment de preus té "un vessant positiu", que és que l'obra nova s'està "estenent" més enllà de Barcelona. Vilajoana ha explicat que en els territoris on "pràcticament no hi havia activitat promotora" els preus de referència eren "molt baixos" en anys anteriors, de manera que les noves promocions han provocat que en l'estudi d'enguany hagi augmentat "molt" la mitjana del preu per metre quadrat útil.

A Tarragona, on més ha pujat A Tarragona és on més ha pujat de mitjana el preu per metre quadrat útil, un 22,5%, fins als 2.421 euros. Ve seguida de Barcelona, on s'ha incrementat un 15,3%, fins als 4.872 euros. A Girona l'augment ha estat de 8,8%, fins als 3.721 euros. Lleida és on menys ha crescut el preu mitjà del metre quadrat útil, un 2%, fins als 2.181 euros. El preu més elevat es registra a Barcelona ciutat, on el metre quadrat útil ascendeix fins als 7.159 euros, un 1,4% més que el 2020. Per districtes, el més car és l'Eixample, amb 10.230 euros de mitjana. I el més barat, Sant Andreu, amb 5.149 euros. Ara bé, a la capital catalana ha baixat un 0,4% el preu de venda dels habitatges perquè tendeixen a ser més petits i tenen, de mitjana, un 1,7% menys de superfície. El preu més elevat es registra a Barcelona ciutat, on el metre quadrat útil ascendeix fins als 7.159 euros, un 1,4% més que el 2020. Per districtes, el més car és l'Eixample, amb 10.230 euros de mitjana. I el més barat, Sant Andreu, amb 5.149 euros. Ara bé, a la capital catalana ha baixat un 0,4% el preu de venda dels habitatges perquè tendeixen a ser més petits i tenen, de mitjana, un 1,7% menys de superfície. Després de tot, Vilajoana ha assegurat que els increments en els preus se situen "en la normalitat", tenint en compte els costos de la construcció i la inflació.