Els Mossos desallotgen la nau ocupada del carrer Progrés de Badalona

El desnonament de la nau abandonada del carrer Progrés de Badalona s'ha produït el matí del dijous, com estava previst. Els Mossos han executat l’ordre de desallotjament de l'edifici amb èxit. Allà vivien des de feia anys al voltant d’un centenar de persones sense llar en condicions d'infrahabitatge.

Al llarg del matí, algunes de les persones han recollit les seves pertinences i han abandonat l’espai voluntàriament. La resta d'ocupants, han decidit resistir a l'interior de l'edifici per intentar frenar la pressió policial. Cap a les 12 h del migdia, però, els Mossos han intervingut per fer efectiva l'ordre i han pres el control de l’espai per acabar de desallotjar els ocupants.

Negociacions sense èxit Les converses per intentar evitar el desnonament s'han allargat una hora i mitja, des de poc després de les 10 h del matí i fins minuts abans de les 12 h del migdia. La mediació dels Mossos d'Esquadra entre la comitiva judicial i els portaveus dels ocupes, però, no han reeixit perquè la sortida fos totalment voluntària i sense incidents.



Alguns dels ocupants de la nau sí que han anat sortint voluntàriament des que ha fet acte de presència la comitiva judicial a les deu del matí, però d'altres han preferit intentar resistir dins l'espai. Tot i això, la majoria ja tenia coll avall que aquest dijous era el seu últim dia a la nau i pràcticament tothom tenia ja preparades les seves pertinences per marxar.

Tensions entre el cos policial i els manifestants En el moment de l'entrada policial s'han viscut alguns moments de tensió al carrer. Desenes de persones que feien suport al col·lectiu que vivia a la nau han intentat, sense èxit, evitar l'avenç de la policia, que s'ha fet pas a empentes i algun cop de porra. Un cop dins, les persones que s'havien atrinxerat a l'interior han abandonat l'espai sense oposar més resistència. “�� Els Mossos intervenen per fer efectiu l'ordre de desnonament de la nau ocupada al carrer Progrés de Badalona | @RTVECatalunya @33nuria33 pic.twitter.com/wIg3uommtp“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 13, 2022

Els ocupes del carrer Progrés de Badalona intentaven negociar amb el jutjat per posposar l'ordre de desallotjament. Aquests es comprometien a abandonar la nau en tres mesos si s'aturava el desnonament d'avui. Durant aquests tres mesos que havien demanat de marge, tenien com a intenció crear una comissió de treball amb representants de l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat per a trobar alternatives socials per al col·lectiu en el moment que es fes la sortida de la nau.

Denuncien racisme institucional La nau del carrer Progrés ha estat retornada a la Sareb en poc més de mitja hora i ara és la seguretat privada de la propietat la que ha de vetllar per mantenir l'espai buit. L'advocada dels ocupants de la nau, Sònia Olivella, ha titllat el desallotjament com un episodi de "racisme institucional". Creu que no és acceptable que no només no es pugui buscar una alternativa per a aquestes persones, sinó que, a més, se'ls deixi al carrer. El portaveu de la Plataforma Sant Roc Som Badalona, Carles Sagués, que ha qualificat la jornada d'aquest dijous com un "fracàs" de la societat, de les administracions i del poder econòmic. Sagués lamenta que ningú hagi estat capaç de fer front a la situació i que s'assumeixi com a "normal" un desallotjament d'aquestes característiques.