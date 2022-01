La setantena de persones que viuen a la nau ocupada del carrer Progrés de Badalona demanen aturar el desnonament previst per aquest dijous. Consideren que el moment actual fa "inviable" la sortida per la manca d'alternatives d'habitatge, "l'altíssim" nivell de contagis de covid-19 i la "forta" baixada de les temperatures.

Per una altra banda, s’han compromès a abandonar la nau si s’atura el desnonament previst per aquest dijous.

Volen crear una comissió de treball

Conscients que la vida a la nau no és la millor opció, el col·lectiu es compromet a "abandonar la nau en un període de tres mesos, un cop passat l'hivern". En aquest temps, la seva intenció és crear una comissió de treball amb representants de l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat. L’objectiu és trobar alternatives socials per al col·lectiu en el moment que es materialitzi la sortida de la nau.

Són, asseguren els ocupes, unes condicions "plenament assumibles" tant per part de les administracions com per part de la SAREB, propietària de l'immoble.