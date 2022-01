Just a la tornada de les festes nadalenques, les dades de l'evolució de la pandèmia indiquen que la sisena onada segueix a l'alça. El nombre de persones ingressades per la covid-19 als centres sanitaris catalans segueix sumant pacient als hospitals, on ja n'hi ha 2.232 ingressats. Es mantenen, però, les persones a les unitats de cures intensives (UCI) on hi ha 500.

Aquest increment repercuteix directament als serveis assistencials de salut, sobretot, als hospitals. Els caps de servei asseguren que estan vora el col·lapse. En el cas de l'Hospital del Mar, el cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar, el Dr. Juan Pablo Horcajada, alerta que no s'ha arribat al pic de la pandèmia arran de l'entrada de la variant òmicron: "Estem malament. I no hem arribat al pic".

El Dr. Horcajada explica que l'ocupació de tres de les quatre plantes de Covid a l'Hospital del Mar està completa i que l'UCI també està plena: "La capacitat d'ingressos no pots compensar les altes que anem donant".

En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, el cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar diu que han de deixar d'atendre altres malalties i destinen tot el personal a la Covid.