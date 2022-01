Acord polític per a desbloquejar la llei antidesnonaments

S’ha arribat a un acord polític entre ERC, Junts i CUP amb la PAH per recuperar algunes de les mesures socials de la llei d'habitatge anul·lades pel tribunal Constitucional. La norma vol frenar els desnonaments a Catalunya i recupera l’obligació de mantenir el lloguer social a famílies vulnerables.

El Govern assumirà així el lloguer de famílies en risc de desnonament en el cas que el propietari no sigui un banc o un fons d'inversió.

Mesures

L'acord inclou mesures com que la Generalitat assumeixi el lloguer de famílies vulnerables a punt de ser desnonades, "sigui amb ajuts o com a arrendatari" dels pisos a preu de protecció oficial, segons explica Junts. Aquesta opció només es tindrà en compte en cas que es tracti de grans tenidors no vinculats a bancs o a fons d'inversió.

D'aquesta manera, els grans tenidors podran sol·licitar a la Generalitat que els llogui l'habitatge on viu una família en risc a canvi de no posar demanda de desnonament o si l'aturen.

Per a les persones en exclusió residencial, s'inclouen renovacions obligatòries dels lloguers socials dels grans tenidors. A més, caldrà oferir lloguers socials per llars vulnerables a qui se'ls acaba el contracte i també per famílies "sense títol", ja sigui perquè que han ocupat pisos de bancs o fons d'inversió i que hi estiguin vivint abans de l'1 de juny 2021.