Executen a Barcelona l'ultim desnonament del 2021

La comitiva judicial, acompanyada de furgons dels Mossos d’Esquadra ha dut a terme l’últim desnonament del 2021 a Catalunya al número 209 del carrer Roger de Flor de Barcelona, on vivien el Carlos, de 52 anys i la seva mare de 77. El propietari de la finca no ha acceptat aturar el desnonament tot i tenir l’informe de vulnerabilitat de la família que habitava l’habitatge.

Després de cinc intents aturats per activistes

A les portes de l'edifici, membres del sindicat de llogateres i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) han intentat evitar el desnonament i han demanat que a canvi el propietari els oferís un lloguer social. Prèviament, aquests mateixos activistes ja havien aconseguit aturar el llançament en fins a 5 ocasions.

Des de la PAH, recorden que la llei antidesnonaments està aturada per les esmenes interposades per JuntsXCat, una llei que permetria evitar aquest desnonament.

00.54 min El moviment per l'habitatge acusa JxCat de bloquejar la nova llei antidesnonaments catalana | Marga Esparza

El Carlos i la seva mare no es podran beneficiar de la moratòria aprovada per la pandèmia, ja que el jutge considera que no estaven inclosos perquè el contracte havia finalitzat abans de l’inici de la pandèmia.