L'ajuntament de Barcelona preveu construir 7.000 habitatges nous i generar 60.000 ocupacions en el districte del 22@. Ho farà a través del nou pla urbanístic que el Govern municipal portarà a aprovació provisional en la Comissió d'Ecologia del pròxim dimarts i al ple del 25 de febrer.

Collboni ha destacat que el 22@ ha posicionat a Barcelona com a líder europea i ha cridat a aprofitar "les ganes d'invertir" a la ciutat. La intenció del Govern municipal és fer que el 22@ sigui un entorn "més ple de vida quotidiana, amb més habitatge i una millor qualitat ambiental". I que s'eviti la gentrificació, es protegeixi el paisatge i la memòria urbana i al mateix temps s'agiliti la transformació i l'activitat econòmica.

El pla també proposa que es puguin arribar als 17.000 habitatges , de les quals 12.000 serien assequibles i 5.000 lliures. Suposen 8.000 habitatges més de les previstes inicialment quan es va impulsar el pla. D'aquests 8.000 habitatges, 1.000 ja estaven construïdes per a allotjar activitat econòmica, però ara es reconeixen i mantenen per a habitatges. I 7.000 seran les noves que es construiran.

35.000 metres quadrats per a equipaments nous

A més, es reservaran 35.000 metres quadrats de sòl per a nous equipaments de proximitat, entre ells un mercat. Es protegiran 450 finques i 20 passatges per a preservar la memòria històrica del 22@ i s'aplicaran criteris d'urbanisme feminista per a atendre les necessitats de tots els col·lectius.

Janet Sanz ha assegurat que s'ha treballat fins a l'últim minut per a incorporar les al·legacions i que amb aquest pla volen que el 22@ passi de ser un barri "on sol es treballava", a un barri on es pugui viure i treballar.