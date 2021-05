La pandèmia no serveix per abaratir l'accés a l'habitatge

Lluny del que auguraven moltes previsions, la pandèmia no ha fet aflorar més habitatges assequibles en venda. A Barcelona, els pisos amb un preu inferior als 100 mil euros representen només l'1'7 per cent de tot el parc. Aquest és un percentatge que ara fa un any, abans de la Covid, era només dues dècimes inferior.

Els pisos per sota dels 200 mil euros pràcticament igual que fa un any Si ampliem l’horitzó fins els 200 mil euros, l'oferta a la capital catalana representa en prou feines el 19 per cent de total, tres punts més que ara fa un any, segons dades del portal Idealista. Aquestes xifres confirmen l'error en les previsions de molts experts, quan es va iniciar la pandèmia, sobre la caiguda de preus que comportaria, segons explica el responsable a Catalunya, Eduard Vilaplana. El sector immobiliari alerta d'un enduriment de les condicions per obtenir una hipoteca De fet, amb l'avenç de la vacunació. l'activitat del mercat immobiliari és ja molt semblant, en nombre d’operacions, a la que hi havia abans de la Covid. A banda de Barcelona, a la resta de capitals de província de l'Estat, el percentatge d'habitatges de menys de 100 mil euros és molt superior a l'1 per cent, i arriba al 18.