La compravenda d'habitatges sembla no veure on està el sostre. El novembre va seguir repuntant un 19% a Catalunya respecte a un any abans i se situa amb 8.822 operacions. Les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) són encara més significatives tenint en compte haurien d'estar condicionades per la dràstica pujada dels tipus d'interès que dificulten l'obtenció d'un préstec hipotecari. De fet, pràcticament dupliquen la mitjana estatal que va ser del 10,8%.

Previsible desacceleració a final d'any Òscar Gorgues, gerent de la cambra de propietat urbana de Barcelona, pronostica en declaracions a Ràdio 4 que enguany es mantindrà el fort ritme al mercat immobiliari, malgrat els tipus d'interès per l'alta demanda. Per la seva banda, alguns portals immobiliaris comencen a preveure caigudes moderades en les compravendes d'habitatge durant els pròxims mesos, quan comencin a reflectir-se en les operacions les pujades de tipus per part del Banc Central Europeu (BCE). El director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, assenyala que, malgrat les "xifres rècord", el mercat segueix "amb tendència a moderar-se, sense aconseguir encara els registres negatius". "Les primeres caigudes probablement es produiran al final d'any", apunta Font. Del total d'operacions de novembre a Catalunya, 1.385 eren habitatges nous mentre que 7.437 eren de segona mà, mentre que 8.188 es trobaven al mercat lliure i 634 eren de protecció oficial. Catalunya, a més, va ser la tercera comunitat amb un creixement més destacat, només superada pel País Valencià (+25,8%) i el Principat d'Astúries (+25,6%).