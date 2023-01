00:59

La compravenda de pisos s'ha disparat un 19¿% a Catalunya en el millor novembre des de la bombolla immobiliària.

El mercat no nota encara l'augment dels tipus d'interès, ni tampoc el sector preveu una frenada durant 2023, tot i el context d'inflació. El gerent de la cambra de propietat urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, preveu que es mantingui la tendència durant aquest any per la forta demanda i l'escassa oferta, sobretot, d'obra nova.

L'augment de vendes d'habitatges al novembre, amb prop de 9.000 operacions, ha fregat el 20% i dobla la mitjana espanyola del més. I això passa, segons el sector, per la recuperació de la demanda, també de la inversió estrangera, i l'encariment del lloguer, que fa de la compra una opció més atractiva tot i unes hipoteques més cares | CLIMENT SABATER