"Precaució" i "prevenció" són les paraules que més ha repetit el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, davant l'increment de morts a les carreteres catalanes. Aquest cap de setmana s'ha posat en marxa un pla de xoc de Trànsit per evitar més accidents en un novembre "negre".

Pla de xoc per frenar els accidents: es faran controls a tot el territori

L'últim exemple ha estat aquest mateix divendres, per moments caòtic a l'AP-7, on s'han registrat cues de gairebé 20 quilòmetres arran l'incendi d'un camió que ha obligat a restringir la circulació i ha provocat retencions fins ben entrada la nit.

Més controls i pedagogia per reduir la sinistralitat

A més a més, un accident a la C-35 a l'altura de Llinars del Vallès ha provocat la mort de 3 persones, cosa que eleva la xifra de víctimes mortals d'aquest novembre a una quinzena, i el total de l'any a 146.

Reforç dels controls

Durant tot el cap de setmana, hi ha controls massius arreu de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra fan 100 controls al conjunt de les carreteres, amb vehicles amb logotip i altres que no, sobretot per denunciar l'excés de velocitat i la conducció imprudent.

També s'incrementen els radars de velocitat, es fan controls específics a l'AP-7 i hi ha vols programats de l'helicòpter de Trànsit. El conseller demana "extremar la prudència" i recorda que "cada víctima és una tragèdia".

I és que aquest mes de novembre està sent tràgic: ja s'han doblat els morts respecte al mateix mes de l'any 2019. Aquest novembre 15 persones han mort en accidents, més del doble que el mateix mes del 2019 (l'any que s'agafa de referència perquè la mobilitat dels dos anteriors està molt marcada per la pandèmia).

"Les causes tenen nom i cognom i som nosaltres mateixos", adverteix el conseller Elena, fent referència a les distraccions i l'excés de velocitat com a principals motius dels accidents, cosa que porta a apel·lar a la responsabilitat dels conductors.





A partir de la setmana vinent, els controls se centraran en els camions i furgonetes. Serà una actuació coordinada dels Mossos d'Esquadra amb les policies locals de diversos municipis.