Clara Ponsatí torna a ser a Catalunya. Ho fa cinc anys i cinc mesos després que decidís fugir a Bèlgica després de la declaració unilateral d'independència del 2017. El Tribunal Suprem la manté processada per un delicte de desobediència, que no comporta pena de presó. Un extrem que la mateixa eurodiputada ha reconegut que ha estat clau per decidir-se a tornar.

Poques hores després del seu retorn, quan passejava per l'avinguda de la Catedral de Barcelona ha estat detinguda pels Mossos. Un agent vestit de paisà l'ha conduït a la Ciutat de la Justícia on se li ha comunicat els càrrecs que hi ha contra ella i l'obligació de comparèixer al Tribunal Suprem davant el jutge Pablo Llarena el proper 24 d'abril a les 11 del matí. Posteriorment, ha quedat en llibertat provisional i podrà viatjar aquest dimecres al Parlament Europeu per participar en la sessió plenària.

Voluntat de plantar cara En una roda de premsa aquest mateix dimecres celebrada al Col·legi de Periodistes, Ponsatí ha insistit que no pensa fer "cap pacte amb l'Estat", sinó que ve a "plantar cara". Fonts del mateix Tribunal Suprem asseguren que si l'exconsellera del govern de Carles Puigdemont s'entrega i declara davant el jutge, no serà empresonada. Ara bé, Ponsatí havia deixat molt clar que no tenia cap intenció de comparèixer perquè "no reconeix la competència del jutge Pablo Llarena" que porta el cas. L'exconsellera ha insistit que s'ha de respectar la seva immunitat com a eurodiputada i que té intenció de seguir exercint.

Detinguda quan passejava Una vegada ha comparegut davant els mitjans de comunicació, Ponsatí ha sortit a passejar pel centre de Barcelona. Ho ha fet acompanyada del seu advocat, Gonzalo Boye, enmig d'un núvol de càmeres i la mirada dels curiosos. Després de recórrer la Plaça Catalunya i el Portal de l'Angel ha estat aturada per un mosso d'esquadra vestit de paisà a l'alçada de l'avinguda de la Catedral. Allà l'exconsellera s'ha acreditat com a eurodiputada apel·lant a la seva immunitat, però ha estat convidada a pujar a un vehicle amb el qual ha estat conduïda davant del jutge. 01.37 min Detenen Clara Ponsatí després de tornar a Catalunya | Nuria Alcalá A la Ciutat de la Justícia, Posatí ha hagut d'esperar fins prop de les 11 de la nit per poder rebre la notificació dels càrrecs de desobediència que li atribueix el magistrat instructor del Tribunal Suprem. Ponsatí haurà de comparèixer el 24 d'abril davant Pablo Llarena a Madrid. En cas contrari, es dictarà una nova ordre de detenció. A les portes de la Ciutat de la Justícia l'han esperat unes 300 persones convocades per l'ANC i Junts per Catalunya que l'han aclamat quan ha sortit de declarar. També hi han assistit diversos diputats de la CUP i la vicepresidenta del Parlament, Alba Vergès.

L'actuació dels Mossos El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra i en una breu compareixença davant de la premsa, ha recordat que la policia catalana ha actuat "per ordres del jutjat com és el seu deure legal quan actua com a policia judicial".