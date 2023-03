01:37

Els Mossos d'Esquadra detenen l'eurodiputada Clara Ponsatí quan passejava per l'avinguda de la Catedral de Barcelona i la condueixen a la Ciutat de la Justícia.

Els mossos d'esquadra han detingut quan passaven pocs minuts de les 6 a l'exconsellera Clara Ponsatí a l'avinguda de la Catedral de Barcelona després de la roda de premsa que ha fet al Col·legi de Periodistes de Barcelona, malgrat que ella s'ha identificat com a eurodiputada i ha dit que té immunitat.

L'eurodiputada Clara Ponsatí havia assegurat en una roda de premsa al Col·legi de Periodistes de Barcelona just abans de ser detinguda que no tenia intenció d'entregar-se a les autoritats ni comparèixer davant del Tribunal Suprem, que va dictar una ordre de detenció a Espanya per un delicte de desobediència vinculat al referèndum de l'1-O. "No he vingut a fer cap pacte amb l'Estat, sinó a denunciar la vulneració sistemàtica dels nostres drets", ha dit aquest dimarts a la tarda | Informa: Nuria Alcalá