La eurodiputada de Junts per Catalunya, Clara Ponsatí, defiende que la independencia de Cataluña es tan importante como para valer la vida de una persona: "Cada cual tiene que saber qué coste tiene que estar dispuesto a pagar". En una entrevista al 'Café d'idees' con Gemma Nierga, la exconsejera de la Generalitat de Cataluña critica la "decisión paternalista" de los líderes políticos de negar que se llegue a este extremo para proteger a la gente.

Preguntada por Gemma Nierga si considera que la independencia de Cataluña es tan importante como para valer la vida de una persona, Ponsatí ha sido taxativa: "Yo creo que sí".

Ponsatí, que es eurodiputada desde el 1 de febrero de 2020, ha aludido al argumento posterior al referéndum del 1-O que sostenía que no salía adelante la independencia porque podría haber muertos y ha mantenido que esto supone decir que "no se hará nunca".

Ponsatí ha admitido que no conoce ningún líder de partidos o entidades independentistas que haya dicho que la independencia de Cataluña es tan importante como para valer la vida de una persona, pero ha cosiderado que "es una pregunta muy pertinente" que "se le tendría que hacer a mucha más gente".

"No sé cuántas veces se le ha hecho esta pregunta a algún líder del independentismo. Tengo muchos amigos y conocidos que, en los meses posteriores al 1-O, esta pregunta la contestaban como yo, mucha gente", ha señalado.

Ponsatí ha subrayado que no es partidaria de la "violencia, bajo ningún concepto", sino que se refiere solo a la posibilidad de que el Estado español "cause muertos" para tratar de impedir la DUI.

La exconsellera de Educación en 2017 ha defendido que morir por una causa "no es una situación extraña" en el curso de la historia, poniendo de ejemplo el caso de la guerra de Ucrania . En esta línea, considera que los ucranianos tienen una actitud "respetable y admirable", "saliendo a la calle con las manos vacías", si bien reconoce que no es comparable la situación con la de Cataluña.

La eurodiputada ha lamentado que el independentismo no tenga un "futuro político inmediato" y sostiene que la tabla de diálogo es "imaginaria" . "El independentismo no es un proyecto con un futuro político inmediato", ha dicho también sobre el debate de los costes a pagar para lograr la independencia.

Reacción política a las palabras de Ponsatí

El partido de la política catalana en el Parlamento Europeo Junts per Catalunya respeta, pero no comparte las palabras de Ponsatí. Su vicepresidente de Junts per Catalunya, Josep Rius, ha asegurado que no es una cuestión que haya tratado la ejecutiva del partido este mismo lunes por la mañana: "Respetamos las opiniones personales que la consejera Ponsatí haya podido emitir. En cualquier nosotros siempre hemos defendido la vía pacífica y democrática para conseguir la independencia de Cataluña".

Tampoco están de acuerdo con esta valoración el Partido Socialista de Catalunya o Esquerra Republicana. La portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Vilalta, ha asegurado que desde la formación republicana respetan la libertad de opinión, pero consideran "desafortunadas" las declaraciones de la ex consejera Clara Ponsatí.



Por otro lado, la viceprimera secretaria de organización y acción electoral del Partido Socialista de Catalunya (PSC), Lluïsa Moret, también se han desmarcado: "La misma frase se descalifica a sí misma. Las mismas palabras se descalifican en sí mismas. Nosotros estamos por el diálogo y para salvar vidas. No para ponerlas en riesgo".