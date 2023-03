20:30

Elena defensa que els Mossos han actuat per ordre del jutge "com és el seu deure legal": "Això ho sap tothom"

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha defensat l'actuació dels Mossos d'Esquadra després que hagin detingut l'eurodiputada Clara Ponsatí. En una breu compareixença davant de la premsa, ha recordat que la policia catalana ha actuat "per ordres del jutjat com és el seu deure legal quan actua com a policia judicial". "I això ho sap tothom", ha afegit, tot i que lamenta s'ordeni la detenció de Ponsatí per un delicte que no comporta penes de presó.