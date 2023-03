00:43

La vinculació entre traumatismes i malalties degeneratives també es dona en altres esports, com el bàsquet o l'hoquei

Un estudi de l'Hospital Clínic de Barcelona i l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) ha confirmat la relació entre ser jugador de futbol professional i patir una malaltia degenerativa en el futur. L'estudi vincula el fet de jugar a futbol amb la predisposició de patir un trastorn de la son en fase REM que, més endavant, pot evolucionar en demència o Parkinson.

La situació no és exclusiva al futbol, sinó que pot passar en altres esports on és habitual rebre cops al cap, com el bàsquet o l'hoquei. Els experts. El doctor Gil Rodes, metge consultor de Medicina de l'Esport del Clínic Barcelona ha destacat la importància de la prevenció i el tractament adequat dels traumatismes cranioencefàlics per prevenir futures lesions o malalties. | INFORMA: Clara Ceballos