Jaume Asens alerta que el govern de coalició estarà "en risc" si Sumar i Podemos no conflueixen

El president del Grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, alerta que el Govern de coalició entre el PSOE i Unidas Podemos estarà "en risc" si Sumar i Podemos no conflueixen: "Que hi hagi un govern de dretes o esquerres depèn d'aquesta unitat".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Asens demana "superar el narcisista de les sigles" i "no caure en un excés de tacticisme partidista" perquè Sumar i Podemos conflueixin: "Hi ha un interès general que ha d'anar per sobre: anar tots plegats". En aquest sentit, el diputat creu que l'èxit de l'acte de Sumar depèn del suport ciutadà.

Asens treu importància a la presència de representants de Podemos

El diputat d'Unidas Podemos treu importància a la presència de representants de Podemos a la presentació de Sumar el diumenge que ve i diu que si finalment no hi és tothom "hi haurà altres oportunitats". Asens sí que confirma que ell hi serà i creu que l'èxit no depèn de qui hi hagi: "Més important de qui hi ha, és qui arriba a la meta".