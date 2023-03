Joaquim Bosch: "És molt difícil una dimissió en bloc al CGPJ"

El magistrat Joaquim Bosch veu "molt difícil" una dimissió en bloc dels progressistes del Consell General del Poder Judicial, ja que creu que quedarà en un "deteriorament absolut" si es materialitza el trencament que faria "molt difícil que continués": "La degradació ja fa temps que hi és i ha continuat", assenyala. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, ens parla de la "incògnita" sobre si seria suficient la dimissió en bloc dels progressistes per forçar la renovació del CGPJ. Explica que constitucionalment es deixa en mans de la "bona voluntat" la renovació del CGPJ i no hi ha mecanismes de resolució davant un bloqueig: "El sistema està dissenyat així de malament", lamenta. I defensa que la "gran solució" al bloqueig del CGPJ és que el PP actuï "amb responsabilitat institucional" i pacti la renovació i la reforma del funcionament de l'organisme.