El 2022 ha estat un any marcat per la invasió d'Ucraïna i l'acollida massiva que es va fer a Barcelona, sobretot en els primers mesos. Un any que Barcelona ha rebut més dones immigrades que mai, i més famílies que cada vegada venen acompanyades de més menors.

Marc Serra, regidor de Drets de Ciutadania i Participació de la ciutat de Barcelona, ha presentat el balanç de l'any 2022 del Servei d'Atenció a la Immigració, Emigració i Refugi (SAIER). Se'n destaca que el servei va atendre 21.000 persones aquest any, la xifra més alta dels últims deu anys. A més, és la primera vegada en tota la història del servei, des del 1989, que se supera el límit dels 20.000 atesos.

01.09 min Barcelona atén més de 21.000 persones migrades el 2022 | Maite Boada

Més gent immigrada provinent d'Amèrica del sud Tot i la invasió, però, els països d'origen de les persones immigrades que han arribat aquest any passat a Barcelona són, majoritàriament, països de l'Amèrica Llatina. S'han registrat al SAIER més de 4.000 persones vingudes de països com Colòmbia i el Perú, que s'han vist afectades pels canvis de polítiques frontereres dels Estats Units i han buscat altres alternatives. A més, amb l'aixecada de restriccions aèries de la Covid, els habitants de l'Amèrica central han optat per venir a Barcelona. És novetat, com és d'esperar, l'increment de persones vingudes d'Europa, tant Ucraïna com Rússia. Aquests segons, però, no s'han trobat "amb les mateixes facilitats que les persones que procedien d'Ucraïna", explica Serra. El regidor també destaca el lleuger descens de la immigració de la població magrebina, del Marroc i Algèria, que ja fa uns anys que està en descens. Aquest 2022 només ha representat un 12% del total, en comparació al 58% d'Amèrica del sud i el 13% provinent d'Europa.

Canvis als patrons migratoris Ja sigui per invasions, per canvis de legislatures o per situacions sociopolítiques, les migracions són cada vegada menys ordenades. El SAIER ha detectat que viatges que abans eren planificats, ara es fan de manera impulsiva i, llavors més massiva. Abans venia un dels progenitors i, quan regularitzava la seva situació, anava arribant la seva família. Ara, però, Serra explica que "ens trobem a la porta del SAIER famílies senceres, cada vegada amb més menors, que venen amb la maleta i necessiten un lloc on dormir".

La resposta a la invasió d'Ucraïna El SAIER fa un balanç molt positiu de la resposta donada des de la ciutat de Barcelona a l'acollida de persones provinents d'Ucraïna a causa de la invasió. Tot i això, recorden que els primers dies va ser una situació molt complexa: "arribaven sobretot dones amb menors, en una situació de molta vulnerabilitat", explica el director del SAIER, Xavier Cubells. A més, destaquen que era la primera vegada que es donava una situació de tanta gent tan sobtadament a Barcelona. Més de 3.000 persones provinents d'Ucraïna van empadronar-se a Barcelona el 2022 ACN | Blanca Blay Tot i això, un cop habilitat l'espai d'atenció i acollida a la Fira de Barcelona, es va poder gestionar la situació i es va crear un sistema en què les persones podien sortir d'allà amb permís de treballar de forma molt ràpida. Es van empadronar a Barcelona més de 3.000 persones d'origen ucraïnès, la meitat de les quals eren dones i el 27% menors. El regidor Serra denuncia que "s'ha demostrat que amb col·laboració de les administracions que tenen competències, es pot donar una acollida completa: amb empadronament, permisos de feina, classes de català, etc. S'ha de poder oferir aquesta atenció a tothom que arriba a Barcelona".