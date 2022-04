Els ucraïnesos reclamen agilitar els tràmits d'acollida

La comunitat ucraïnesa demana a les institucions "un esforç" per agilitar els tràmits d'acollida i denuncia el col·lapse a Fira Barcelona. A la manifestació d'aquest diumenge contra la invasió russa s'han sentit força veus reclamant que es coordinin les tasques de forma més eficient, tot reconeguent que s'està fent un "esforç sobrehumà" per gestionar l'acollida de refugiats. Proposen emmirallar-se en la gestió que està fent Polònia, que ha rebut moltes més persones refugiades i el sistema no ha col·lapsat.

01.19 min Platja d'Aro dona suport psicològic als refugiats | GEMMA ESTEBA

Coincidint amb el primer mes d'acampada a la Plaça Catalunya de Barcelona, unes 300 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han tornat a concentrar per rebutjar la invasió russa. Els activistes han decidit que a partir d'ara se centraran en accions de boicot i assenyalament a empreses russes.

La manifestació ha reunit unes 300 persones a la Plaça Catalunya | ACN cropper

A la manifestació d’aquest diumenge s’hi han concentrat molts ucraïnesos que viuen a Catalunya des de fa anys. La protesta ha comptat amb un cor ucraïnès que ha interpretat l’himne del país poc després del so de sirenes de risc de bombardeig. Els concentrats han cridat consignes com “Europa desperta” o “Stop russian agression” i han desplegat una bandera blava i groga de grans dimensions.

Els manifestants han exhibit pancartes per demanar que s'acabi la guerra | ACN

A banda de famílies senceres i molts representants de la comunitat ucraïnesa, al centre de Barcelona s'hi han vist també banderes georgianes i poloneses, així com algunes de russes sense la franja vermella, estàndard dels qui renguen de la guerra iniciada pel govern de Vladímir Putin.