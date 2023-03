Els catalans sobredimensionen la població immigrant que viu a Catalunya. Segons l'última enquesta del CEO, consideren que el 36% de la població resident a Catalunya ha nascut fora de l'Estat. Són 15 punts per sobre de la realitat ja que, segons dades de l'IDESCAT per a l'any 2022, la xifra real se situa al 21%.

La simpatia política dels enquestats influeix sobre la seva percepció en aquest tema. Entre els més allunyats de les dades reals hi ha els simpatitzants de Vox, que creuen que el 47% són nascuts fora d'Espanya. Els que més s'aproximen a les xifres reals hi ha els seguidors de la CUP (29%) i d'En Comú Podem (30%). D'altra banda, 7 de cada 10 enquestats creu que el lloc on viuen és segur o molt segur.

Segons ha apuntat el director del Centre d'Estudis d'Opinió, Jordi Muñoz, la sobrestimació de la immigració apareix en altres enquestes internacionals i és "habitual" que els ciutadans creguin que n'hi ha més del que és real. A més, ha afegit que també és bastant habitual que aquest tema estigui relacionat amb la ideologia.

Dones i LGTBIQ+ El 74% de les dones enquestades creuen que encara no tenen prou drets. En canvi, el 18% diu que ja tenen els drets que han de tenir. La mateixa pregunta als enquestats homes dona xifres diferents. El 60% creu que les dones encara no tenen prou drets, el 30% diu que ja tenen els que han de tenir mentre que el 7% diu que se'ls ha concedit massa drets. Pel que fa a la concessió de drets a lesbianes, gais i bisexuals, un 79% dels enquestats que manifesten ser d'aquest col·lectiu considera que no té prou drets. En canvi, les persones no LGBTIQ+ creuen, en un 56%, que les lesbianes, gais i bisexuals no tenen prou drets.