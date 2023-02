Des de l'inici del conflicte, el Servei d'Ocupació de Catalunya ha atès més de 2.000 persones ucraïneses refugiades. A través d'un programa especial, que s'ha finançat amb 4 milions d'euros, 138 persones podran treballar en ajuntaments o consells comarcals. La majoria de contractes duraran 12 mesos i els nouvinguts també estan aprenent català i castellà. Hem parlat amb tres dones refugiades en el primer aniversari del conflicte bèl·lic.

L'Olga Panenko recorda bé la matinada del 24 de febrer quan van despertar-la les alarmes pels atacs aeris a Jarkiv. És una de les refugiades ucraïneses que viuen a Catalunya des de l'esclat del conflicte bèl·lic ara fa un any. ''Dos míssils van caure a casa nostra i ens va fer molta por'', així recorda aquelles hores d'angoixa en l'inici de l'atac rus al seu país. Els seus pares no van prendre la mateixa decisió i continuen vivint a Ucraïna.

01.52 min Coneixem la història de tres dones refugiades de la guerra d'Ucraïna

Ara estudia psicologia i dóna suport com a voluntària a persones que continuen al seu país. Està aprenent català i castellà, i troba caliu i empatia en altres dones ucraïneses, com l'Olga Ladyka, que té el seu marit defensant Ucraïna. L'Olga va venir a Catalunya amb les seves filles i explica que són molt felices aquí i que formen part d'una colla castellera: ''la meva filla gran és acotxadora, enxaneta. Aquesta colla és per a mi com una gran família''.

02.09 min El SOC ajuda a tornar a començar 2.000 refugiats ucraïnesos | Maria Huguet