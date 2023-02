11:53

Junts registra esmenes a la llei de mesures dels pressupostos per garantir la B-40, l'ampliació del Prat i el Hard Rock

Aquests són projectes inclosos en el pacte de pressupostos del Govern amb el PSC, però que per ara no queden reflectits a les lleis. Pel que fa a la Ronda Nord, volen concreció per al tram Sabadell-Granollers. Per a l'aeroport, reclamen un dictamen de tots els espais protegits; i sobre Hard Rock, aprovar el Pla Director Urbanístic durant el primer quadrimestre. En total, Junts entrarà 840 esmenes, 86 de les quals corresponen a la llei de mesures.