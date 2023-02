09:40

Protecció Civil recomana a la ciutadania no acostar-se a la zona de l'incendi d'Òdena

Fins a 29 dotacions de bombers s'han desplaçat a l'incendi d'una indústria dedicada al sabó a Òdena (l'Anoia). Protecció Civil, després d'activar el Pla Proseqcat, recomana a la ciutadania no acostar-se a la zona de l'incendi, per deixar treballar els professionals i evitar estar prop del fum. Tot i això, no hi ha persones ferides.