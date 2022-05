Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assassinat al Pakistan de dues germanes, de 21 i 23 anys, que vivien a Terrassa des de feia 1 any. Arooj i Anisa haurien estat assassinades per la seva família després de ser torturades en voler desfer el matrimoni forçós amb els seus propis cosins.

Aquest dimarts s'ha citat a declarar a familiars, per determinar el seu grau de col·laboració en el viatge que les dues van fer. La Policia ja investiga els fets, per esclarir si les noies van ser obligades a viatjar o si les van convèncer a fer-ho. Tot apunta que van abandonar el domicili per la pressió d'un germà seu, presumpte autor principal del doble crim. El pare d'ambdues, vivia a Terrassa des de feia 5 anys i ja ha declarat que desconeixia perquè viatjaven al Pakistan.

Crim d'honor Les noies van viatjar al seu país, on un cop allà haurien demanat el divorci. Això hauria desencadenat aquest crim masclista. Un crim d'honor és l'assassinat d'una persona per part d'un o diversos membres de la seva família, a causa de la creença que la víctima, hauria causat desprestigi a la seva família a causa del seu comportament sexual. Els sogres de les dues noies haurien comès aquest tipus de crim amb ajuda d'altres persones de la família, com els germans. L'objectiu dels familiars era que s'emportessin els seus marits cap a Espanya a viure amb elles. Les dues, però, estaven compromeses ja amb dos nois d'origen pakistanès, que també vivien a Terrassa. La policia local del Punjab, que va presentar càrrecs contra els assassins, va detenir sis persones, entre elles els marits de les joves i busca una setena.