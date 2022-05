Minut de silenci per l'assassinat de dues germanes del Pakistan que vivien a Terrassa

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'assassinat al Pakistan de dues germanes, de 21 i 24 anys, que vivien a Terrassa des de feia 1 any.

L'Ajuntament de Terrassa ha fet un minut de silenci pel feminicidi de les dues germanes veïnes de la localitat vallesana que han estat assassinades per la seva pròpia família al Pakistan per demanar el divorci als seus marits. Els Mossos investiguen si algun familiar les va obligar a viatjar fins al país o les van convèncer. Ja hi ha 6 detinguts | Sergi Bassolas