Tercer cas al món de curació del VIH després d’un trasplantament de cèl·lules mare.

L’estudi, coordinat per l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa s’ha publicat a la revista “Neixur Medicin”. Es tracta del conegut com a pacient de Düsseldorf, que se suma als de Berlín i Londres, gràcies a una mutació genètica. Quatre anys després del tractament, el virus no ha reaparegut i no hi ha resposta del sistema immunitari a la infecció.