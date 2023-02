El presidente de Renfe, Isaías Taboas, y la secretaria de Estado del Ministerio de Transportes, Isabel Pardo de Vera, han presentado este lunes su dimisión a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, tras la polémica por los trenes de Cantabria y Asturias, cuyas medidas no se corresponden con los túneles de la red de Cercanías de la zona, según ha podido confirmar RTVE.

Raquel Sánchez ha aceptado por la mañana las dimisiones, según han indicado fuentes del Ministerio. "La ministra ha trasladado a ambos su reconocimiento y agradecimiento por el trabajo desempeñado en sus respectivos cargos", han añadido.

Los nuevos trenes de Cercanías que se iban a fabricar no cabían en los túneles por un error en las medidas publicadas por Adif sobre los gálibos ferroviarios. Aunque Renfe anunció que ya había pactado una solución con el fabricante, la noticia de que Cantabria y Asturias tendrían que esperar varios años a la llegada de la nueva flota de trenes de Cercanías y media distancia provocó la indignación de sus presidentes autonómicos y los vecinos de las zonas afectadas.

La ministra de Transportes ya había anunciado "ceses inminentes" tanto en Renfe como en Adif por el error. "No me va a temblar la mano para depurar responsabilidades", afirmó el pasado 4 de febrero. Ahora, sus dimisiones se suman a los ceses de dos cargos intermedios de Adif y Renfe: el titular de la jefatura de Inspección y Tecnología de Adif y el gerente de Área de Gestión de Material de Renfe Viajeros.

Precisamente, Raquel Sánchez se reúne este lunes con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y el presidente asturiano, Adrián Barbón, para tratar el asunto y buscar soluciones conjuntas.

Además de los ceses, tanto Revilla como Barbón ya han avanzado que en este encuentro pedirán la gratuidad de las Cercanías en sus respectivas comunidades como compensación por la "chapuza" de los trenes y reclamarán más unidades sin que ello suponga retrasos del contrato actual.

El error en las medidas

A principios de febrero se supo que la fabricación de los 31 trenes de ancho métrico adjudicados por Renfe a CAF en 2020 se iba a demorar por un problema en su diseño.

Renfe contrató dichos trenes en 2020 con medidas erróneas para los túneles de la red de ancho métrico (antigua Feve) y, una vez detectado el problema, se empezó a buscar soluciones, descartando la aplicación de los gálibos estándar, ya que se construirían trenes con unas dimensiones inferiores a las de los actuales y, por tanto, demasiado pequeños para las prestaciones que se buscaban.

Finalmente, se optó por el denominado “método comparativo”, recogido en la norma europea EN 15273, que consiste en la utilización como base un tren que actualmente circula por las líneas de ancho métrico como referencia.

El presidente de Cantabria ha criticado no solo que la adjudicación se hiciera "sin medir los trenes ni los túneles", sino que "durante dos años y pico lo sabían y no han dicho nada"; mientras que el de Asturias ha calificado la situación de "un escándalo que no admite otro calificativo que bochorno y vergüenza".