Des del Departament d'Acció Climàtica, han proposat excloure de la llei les gosseres que només tinguin cadells menors de tres mesos o menys de 15 animals.

La Generalitat cedeix davant una demanda històrica dels caçadors que suposa reduir el grau de control que poden exercir les administracions en les seves gosseres.

Amb la legislació actual, totes les gosseres esportives i de caça s'han de registrar com a nuclis zoològics. Una norma que serveix per controlar l'existència de centres il·legals, com explica Eva Fornieles de la fundació FAADA des d'on reben avisos d'aquest tipus d'instal·lacions setmanalment. Ara, però, des del Departament d'Acció Climàtica, han proposat excloure de la llei les gosseres que només tinguin cadells menors de tres mesos o menys de 15 animals.

Això suposaria una pèrdua de protecció pels gossos destinats a la caça, segons adverteix Anna Mulà, advocada especialista en dret animal | Clara Ceballos