Educacio no descarta cap hipòtesi sobre el cas de Sallent

Sallent continua de dol. Les bessones van deixar dues cartes manuscrites on s'acomiadaven dels seus pares. Una d'elles, la que va morir a l'acte, deia que se sentia incompresa perquè volia ser un noi. Demanava que li diguessin Ivan.

Fins ara a Educació deia que no li constava oficialment l'assetjament escolar. Ara, 24 hores després del tràgic succés, fonts del departament asseguren que no es pot descartar cap hipòtesi i activen la unitat de suport a l'alumnat en situació de violència per abordar el cas. Aquesta unitat està formada per psicòlegs, educadors i juristes.



Les noies, de 12 anys, rebien atenció psicològica a dins i fora de l'institut i els serveis socials feien seguiment a la família, que feia 2 anys que havia arribat de Reus i que ara ocupava il·legalment l'habitatge.