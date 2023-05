01:12

La Generalitat ha habilitat autobusos de reforç, però els usuaris ho consideren insuficient

Un incendi al quadre de senyals de l'estació de Gavà ha provocat alteracions al servei de la línia R2, que podrien allargar-se fins a tres o quatre setmanes. Per pal·liar amb la situació, el Govern de la Generalitat ha habilitat autobusos addicionals des de Vilanova i la Geltrú, passant per Sitges, per reforçar el servei de Rodalies.

Tot i això, els usuaris ho consideren insuficient i es queixen dels retards i el caos viscuts als trens i estacions durant aquesta setmana. Alguns trens també han alterat el seu recorregut habitual i els viatgers es troben indignats davant la situació. | INFORMA: Ignasi Gras