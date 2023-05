Les incidències a Rodalies van per llarg: Renfe habilita alternativa en bus

Farts i resignats. Així estan els viatgers de Rodalies perquè només circulen tres trens per hora entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. Continuen les afectacions a l'R2 Sud per l'incendi a la instal·lació elèctrica de l'estació de Gavà. Una incidència que provoca retards també en altres trajectes. La Generalitat ha convocat Renfe i Adif a una reunió d'urgència. Renfe ha habilitat busos cada 30 minuts durant l'hora punta per reforçar el servei.