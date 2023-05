La JEC ordena el relleu de Laura Borràs al Parlament

La presidenta suspesa del Parlament i líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, es queda finalment sense el seu escó a la Cambra. La Junta Electoral Central ha acabat desestimant, com s'esperava, les seves al·legacions i queda inhabilitada per seguir exercint de diputada. Ho ha comunicat formalment aquest migdia i la junta de portaveus s'ha reunit d'urgència per decidir recórrer la decisió al Suprem. El recurs rebrà, previsiblement, el suport de la Cambra i d'aquesta manera es guanya temps, mentre es prepara el relleu de Borràs.

Amb aquesta decisió i la retirada de l'escó a Borràs, es procedeix al seu relleu com a diputada i com a presidenta del Parlament, tal com havien reclamat el PP, Vox i Ciutadans, després de la sentència del TSJC per les irregularitats quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. En una resolució publicada el passat 13 d'abril, la JEC ja va fer el primer pas per a retirar l'escó a Borràs, presidenta suspesa del Parlament català, en haver estat condemnada per un delicte que la fa inelegible per al lloc.

01.23 min El Parlament guanya temps recorrent la decisió de la JEC | Elena Garcia

Crítiques de Borràs per la filtració La JEC hauria fet la mateixa interpretació que en el cas de l'expresident Quim Torra i el diputat de la CUP Pau Juvillà. Una decisió que es prenia en la reunió ahir dimecres, que es comunicarà avui oficialment a Borràs, tot i que finalment es va filtrar a la premsa. Aquest extrem és el que ha provocat les crítiques tant Laura Borràs com el seu advocat Gonzalo Boye per haver conegut el veredicte a través dels mitjans de comunicació. Una decisió, la de la Junta Electoral Central, que arriba després de la condemna a Borràs a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. Una sentència que encara no és ferma i està recorreguda al Tribunal Suprem, fet que va intentar fer valdre la mateixa mesa del Parlament per intentar postposar la retirada de l'escó en les seves al·legacions davant la JEC. La Mesa decideix suspendre Laura Borràs