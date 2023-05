01:23

El ple del Parlament preveu recorrer al Suprem la decisió de la JEC de deixar sense escó Laura Borràs, mentre es prepara el seu relleu.

La Junta Electoral Central comunicarà avui a Laura Borràs la retirada del seu escó, després de desestimar les al·legacions de la presidenta suspesa del Parlament i líder de Junts per Catalunya. Mentrestant, el ple del Parlament preveu recórrer la decisió de la JEC al Tribunal Suprem. Malgrat tot, el relleu ja està en marxa i previsiblement es posarà fi a 10 mesos després d'interinitat després que fos suspesa com a presidenta del Parlament. En clau interna, el candidat a l’alcaldia a Barcelona, Xavier Trias, assegura que Borràs “fa bé de defensar-se” perquè se sent “represaliada” | INFORMA: Elena Garcia