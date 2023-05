00:58

L'Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya alerta que en els pròxims tres anys hi haurà un 47% de jubilacions que no tindran cap relleu.

Les llevadores atenen les dones durant els embarassos i els parts, però també les ajuden a tenir una sexualitat sana, donant eines per evitar les malalties de transmissió sexual i donen suport al control de la fertilitat. Una atenció que comença des de la primera menstruació i fins a la menopausa.

Entre els anys 1986 i 1996, no va haver-hi noves promocions de llevadores, el que implica que en els propers 3 anys es trobaran sense relleus. A més reclamen que la formació de Llevadores torni a ser una carrera professional com ho era fins a l'any 1953, quan va passar a formar parat la carrera d'infermeria com una especialitat | INFORMA: Marga Esparza