Els Bombers de la Generalitat comptaran amb més mitjans aeris per la campanya forestal d'enguany. Per culpa de la situació extrema de sequera que pateix el país i les temperatures elevades, hi ha una acumulació de biomassa seca als boscos que augmenta el risc d’incendi.

És per això que la campanya forestal d'aquest any s'avança un mes respecte de l'any passat i començarà el proper 1 de juny. La campanya, que durarà fins al 30 de setembre, és una de les més difícils dels darrers anys i obliga els Bombers a actuar amb "molta intel·ligència" i a prioritzar els recursos.

Més mitjans per una millor prevenció Per encarar la campanya forestal de la millor manera possible, han augmentat mitjans i recursos. Els Bombers de la Generalitat han presentat aquests increments en un acte a Sabadell on han participat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena. Pel que fa als mitjans aeris, el mes de maig ja s'incorporaran dos helicòpters bombarders i tres avions de vigilància i atac. S'incorporaran també 30 noves bombes rurals pesades, a banda dels altres mitjans amb què ja comptaven els Bombers. En total disposaran de 22 mitjans aeris durant tota la campanya, entre avions i helicòpters de diversos tipus. D'altra banda, també s'augmentarà la plantilla del cos de Bombers, tant a escala bàsica com càrrecs superiors. A més, l'avançament de la campanya permetrà que més bombers voluntaris puguin participar-hi. El Cos d'Agents Rurals, una peça clau en la campanya forestal, també comptarà amb agents repartits per tot el territori i diversos vehicles.

La sequera incrementa el risc d'incendis El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha recordat a la presentació dels mitjans aeris que la campanya d'enguany estarà "molt marcada per la situació de sequera que estem vivint". Per primera vegada en deu anys, el nivell 3 del Pla Alfa de prevenció d'incendis s'ha hagut d'activar abans de la campanya d'estiu per activar tots els recursos. Aquest any i des de mitjans d'abril, hi ha hagut un increment del 60% d'incendis de vegetació, dels quals 175 han estat forestals, amb un balanç de prop de 680 hectàrees cremades. Això suposa un 2% de focs forestals i un 35% de superfície cremada més respecte del mateix període de l’any 2022.