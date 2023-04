La situació de sequera, la falta de pluges i el canvi climàtic són les raons principals que obliguen als Bombers de Barcelona a avançar fins a dues setmanes la precampanya forestal de prevenció d'incendis. La precampanya començarà aquest dissabte 15 d'abril centrada, sobretot, en la prevenció de la Serra de Collserola i altres parcs de la ciutat, com el de Montjuïc. A més, es preveu que la campanya comenci a principis de juny, un mes abans que l'any passat.

L'any 2022 es pot qualificar de positiu pel que fa als incendis a Barcelona, amb només 19 incendis registrats, que van cremar menys de mitja hectàrea a la ciutat. Tot i això, el fort estrès hídric que pateix la vegetació del Parc de Collserola, juntament amb la falta d'aigua i la situació de sequera actual, són condicions de risc extrem que obliguen a avançar la campanya.

Drons, vigilància i possibles tancaments durant la campanya

Les tasques de prevenció inclouen dos recorreguts diaris pel parc de Collserola per vigilar i fer prevenció a la zona. A més, de la mateixa manera que es fa des del 2021, s'utilitzaran els drons per facilitar la vigilància del parc. D'altra banda, tot i que de moment no està previst, no es descarta el tancament de certes zones, com els miradors, si la situació empitjora.

01.16 min Els Bombers de Barcelona avancen la precampanya forestal davant l¿estat de la vegetació

A mitjans de maig entrarà en funcionament el parc d'estiu de Vallvidrera, amb bombers 24 hores del dia. El parc de Collserola es cobreix de manera ordinària amb els parcs de Bombers de la ciutat, però a l'estiu s'afegeix aquest parc extraordinari a Vallvidrera per extremar la precaució. Així doncs, la coordinació de les diverses agències de protecció com la Guàrdia Urbana i els Bombers de la Generalitat, és un factor important per la prevenció i actuació davant els incendis.