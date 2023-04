8:20

Una dotzena d’entitats ecologistes convoquen per al mes de maig una cimera per fer front a la situació de sequera.

Ho fan després que l'organitzada per la Generalitat amb els grups parlamentaris acabés sense acord. Els impulsors consideren que la classe política NO ha estat a l'altura per trobar solucions i que s'ha fet un ús partidista de la problemàtica. Critiquen, a més, que no se'ls hagi tingut en compte per definir una estratègia conjunta. La trobada serà el 6 de maig a Girona i l'objectiu és presentar un document amb propostes concretes.