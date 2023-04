La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, no preveu restriccions a l'aigua de boca en els pròxims mesos a causa de la sequera i afirma que "si no plou en dos anys, s'hauran de fer alguns talls d'aigua". Jordà assegura que Catalunya està preparada per la sequera i afegeix que "aquesta serà la legislatura" que prepararà el país per a escenaris de sequeres més perllongades i freqüents: "Espero que amb la connivència de totes les formacions polítiques".

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Jordà lamenta que els socialistes boquegessin el pacte per la sequera quan "hi havia acord en tot", excepte per les sancions que ja van entrar de facto en aplicació: "El PSC es va enrocar". Teresa Jordà acusa la portaveu del PSC, Alícia Romero, de no dir la veritat quan va assegurar que el Govern no tenia voluntat d'un acord per la sequera i que havia estat "inactiu".

Teresa Jordà reconeix que la negativa del PSC a la cimera de la sequera es deu al fet que no va entendre el règim sancionador pels ajuntaments "es va entendre molt malament i creu que també està relacionada amb el context electoral "no ajuda gens.