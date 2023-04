Teresa Jordà: "Si no plou durant dos anys, s'hauran de fer talls d'aigua"

Teresa Jordà defensa que Catalunya està preparada per la falta d'aigua i sosté que ha de no ploure durant molt temps perquè no es pugui controlar l'abastiment, però adverteix: "Si no plou durant dos anys, s'hauran de fer alguns talls d'aigua". La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, lamenta que els socialistes bloquegessin el pacte per la sequera quan "hi havia acord en tot". Diu que ja hi ha una moratòria 'de facto' a les sancions als consistoris per la gestió de la sequera: "L'1 de juliol no ens posarem a sancionar". En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, posa en dubte que la JEC sigui competent per apartar Borràs i espera que la Mesa presenti al·legacions. I defensa que Junts continuï ocupant la presidència del Parlament, malgrat que hagi abandonat el Govern "per decisió pròpia".