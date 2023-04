La Junta Electoral Central estudia aquest dijous si retira l'escó a la presidenta suspesa del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs, tal com reclamen Vox, Cs i PPC. Els casos de l'exdiputat de la CUP, Pau Juvillà, i de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, podrien servir de precedents. Aleshores la JEC va optar per actuar sense esperar que una sentència ferma. L'altra opció que també preveuen els experts passa per traspassar el tema a la Junta Provincial Electoral, que està constituïda amb motiu de les eleccions del 28-M.

01.58 min La retirada de l'escó a Borràs obliga al Parlament a moure fitxa

La inelegibilitat sobrevinguda El catedràtic de dret administratiu i exmembre de la JEC, Joan Trayter, ha recordat al Cafè d'Idees de La 2 i Ràdio 4 que les resolucions de qualsevol dels dos organismes "són executives i, per tant, s'han de complir de manera immediata, de manera que Laura Borràs haurà de deixar l'escó". Segons Trayter, la JEC podria considerar que la sentència del TSJC que condemna Borràs per prevaricació i falsedat documental és causa d'inelegibilitat sobrevinguda i esgrimir l'article 6.2 b) de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG). D'aquesta manera, l'àrbitre electoral passaria la pilota al Parlament que serà qui haurà de fer efectiva la retirada de l'escó. Si, per contra, envia la qüestió a la Junta Electoral Provincial, els temps s'allargarien. En tots dos casos, la resolució es podria recórrer. Encara en clau política, Junts haurà de dir si vol que un altre membre del seu partit ocupi la presidència de la cambra catalana o no proposa nou candidat. En aquest sentit, també al Cafè d'Idees, la portaveu del PSC, Alícia Romero, ha assegurat que no descarten optar a la presidència de la Cambra, tot i que ha matisat que el més important "és per què?"