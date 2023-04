La retirada de l'escó a Borràs obliga al Parlament a moure fitxa

La Junta Electoral Central aborda la retirada de l'escó de Laura Borràs, com demanen Vox, Cs i PP. Fa quinze dies el TSJC la va condemnar a 13 anys d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental. Una sentència, però, que no és ferma i a la qual Borràs ha presentat recurs.

Si la JEC acorda retirar l'acta de diputada a Borràs, el Parlament haurà de fer efectiva la decisió. Junts per Catalunya es trobarà de nou davant d'un dilema: o proposa un altre nom o renuncia a la presidència. Una opció que no descarten com a protesta. Però que ja fora del Govern, els deixa sense cap càrrec institucional.

Al marge de la JEC, la condemna per prevaricació i falsedat documental de Laura Borràs, aprofundeix la crisi interna a Junts, i obre el debat sobre si ha de continuar com a presidenta del partit.