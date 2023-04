8:15

Aposta per regenerar més aigua del Besòs.

La sequera castiga durament els pagesos mentre el govern treballa a contrarellotge per aplicar mesures per frenar l'onada de restriccions que s'hauran d'imposar si no plou les pròximes setmanes. Mentrestant, la Generalitat treballa per quadruplicar la capacitat de la planta de tractament de Sant Adrià en la seva aposta per augmentar l'ús d'aigua regenerada. Ara, potabilitza 200 litres d'aigua del Besòs per segon i esperen que, a finals d'any, siguin més de 800. La primera fase de les obres acabarà al juny i servirà per abastir Barcelona ciutat.