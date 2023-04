8:10

700 milions d'euros dels pressupostos catalans es destinaran a combatre la sequera.

El president de la Generalitat visita avui les obres de la nova Estació de Tractament d’Aigua Potable del Besòs. L'acceleració per posar en marxa aquesta infraestructura va ser una de les mesures anunciades per Pere Aragonès per combatre la sequera. El problema més greu, diu, que tenim com a país.